СМИ: Хаби Алонсо станет главным тренером «Реала» в следующем сезоне

Хаби Алонсо 41 год, с 2022 года он возглавляет германский «Байер». В качестве игрока Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год и в составе команды стал чемпионом Испании, дважды обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Футболист также играл за испанские «Реал Сосьедад» и «Эйбар», английский «Ливерпуль» и германскую «Баварию». В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.