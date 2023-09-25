СМИ: Хаби Алонсо станет главным тренером «Реала» в следующем сезоне
ТАСС, 25 сентября. Хаби Алонсо будет назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Реал» (Мадрид) с сезона-2024/25. Об этом сообщает испанская газета Marca.
ТАСС, 25 сентября. Хаби Алонсо будет назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Реал» (Мадрид) с сезона-2024/25. Об этом сообщает испанская газета Marca.
Нынешним главным тренером «Реала» является итальянец Карло Анчелотти. В июле глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес сообщил, что в 2024 году Анчелотти возглавит сборную Бразилии.
Хаби Алонсо 41 год, с 2022 года он возглавляет германский «Байер». В качестве игрока Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год и в составе команды стал чемпионом Испании, дважды обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Футболист также играл за испанские «Реал Сосьедад» и «Эйбар», английский «Ливерпуль» и германскую «Баварию». В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.
«Реал» после 6 матчей чемпионата Испании набрал 15 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Байер» с 13 очками после 5 туров располагается на 2-й строчке в чемпионате Германии.