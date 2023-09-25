Текущие события
Футбол. Премьер-лига
25.09
Факел
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
24.09
Атлетико
Реал
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:30
Мальорка
Барселона
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
24.09
Атлетико
Реал
31
24.09
Бетис
Кадис
11
24.09
Лас-Пальмас
Гранада
10
24.09
Райо Вальекано
Вильярреал
11
24.09
Реал Сосьедад
Хетафе
43
23.09
Альмерия
Валенсия
22
23.09
Барселона
Сельта
32
23.09
Осасуна
Севилья
00
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
25 сентября, источник: ТАСС

СМИ: Хаби Алонсо станет главным тренером «Реала» в следующем сезоне

ТАСС, 25 сентября. Хаби Алонсо будет назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Реал» (Мадрид) с сезона-2024/25. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Реал
БайерЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Нынешним главным тренером «Реала» является итальянец Карло Анчелотти. В июле глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес сообщил, что в 2024 году Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

Хаби Алонсо 41 год, с 2022 года он возглавляет германский «Байер». В качестве игрока Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год и в составе команды стал чемпионом Испании, дважды обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Футболист также играл за испанские «Реал Сосьедад» и «Эйбар», английский «Ливерпуль» и германскую «Баварию». В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

«Реал» после 6 матчей чемпионата Испании набрал 15 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Байер» с 13 очками после 5 туров располагается на 2-й строчке в чемпионате Германии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигурист Гуменник объяснил решение отказаться от программы на музыку группы Rammstein
Нейтральным спортсменам не выплатят призовые в России за участие в Олимпиаде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь