Анчелотти нарушил рекомендации президента «Реала» Переса по Кроосу и Модричу
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не выполняет просьбы президента мадридской команды Флорентино Переса.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не выполняет просьбы президента мадридской команды Флорентино Переса.
Как сообщает The Athletic, ещё в прошлом сезоне руководитель «сливочных» неоднократно рекомендовал итальянскому специалисту не выпускать вместе в основном составе полузащитников Тони Крооса и Луку Модрича.
По информации источника, после летнего межсезонья роль игроков должна была снизиться. Отмечается, что идея Флорентино Переса состоит в том, чтобы молодые игроки «Реала» Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Джуд Беллингем получали как можно больше игрового времени.
Напомним, Лука Модрич и Тони Кроос вышли в стартовом составе «Реала» в матче 6-го тура испанской Примеры с «Атлетико».
После пяти туров испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 15 очков и на текущий момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.