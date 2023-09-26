Анчелотти нарушил рекомендации президента «Реала» Переса по Кроосу и Модричу

Как сообщает The Athletic, ещё в прошлом сезоне руководитель «сливочных» неоднократно рекомендовал итальянскому специалисту не выпускать вместе в основном составе полузащитников Тони Крооса и Луку Модрича.

По информации источника, после летнего межсезонья роль игроков должна была снизиться. Отмечается, что идея Флорентино Переса состоит в том, чтобы молодые игроки «Реала» Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Джуд Беллингем получали как можно больше игрового времени.

Напомним, Лука Модрич и Тони Кроос вышли в стартовом составе «Реала» в матче 6-го тура испанской Примеры с «Атлетико».