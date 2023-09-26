Все без ума от Беллингема в «Реале». Как за четыре года стать мировой звездой

Джуд Беллингем — один из главных талантов мирового футбола. В 16 лет он стал самым молодым дебютантом в истории «Бирмингем Сити». В 17 перешел в дортмундскую «Боруссию», из которой был впервые вызван в сборную Англии. А в 19 оказался в «Реале», который заплатил за вундеркинда 103 миллиона евро.

И Беллингем сразу же оправдал доверие: в 6 матчах ла лиги вонзил 5 мячей, а еще принес победу в Лиге чемпионов над «Унионом» (1:0).

«СЭ» — о том, как парнишка из маленького городка Стаурбридж стал лучшим футболистом поколения.

Первые шаги в «Бирмингеме» и дебют во взрослом футболе

Джуд начинал футбольный путь в команде своего района в Стаурбридже. В восемь лет он попал в академию «Бирмингема», где с каждым годом прогрессировал. Когда Беллингему исполнилось 14, тренеры осознали, что он сильно превосходит всех в своей возрастной группе и готов подняться на несколько ступеней выше. В матчах и на тренировках Джуд демонстрировал нетипичную для этого возраста зрелось и целеустремленность, поэтому его быстро перевели в команду U-18.

Уже в 15 лет Беллингем стал лидером команды U-23. Активные действия на поле, скорость принятия решений и великолепная техника в работе с мячом — Джуд сильно выделялся среди всех партнеров. В 10 играх полузащитник забил три мяча и, будучи еще школьником, перешел в основную команду «Бирмингем Сити».

Дебют в большом футболе состоялся 6 августа 2019 года в матче Кубка Лиги против «Портсмута». Первый гол за синих он забил 31 августа 2019 года в ворота «Сток Сити» в возрасте 16 лет и 63 дней, побив рекорд Тревора Френсиса и став самым молодым автором забитого мяча в истории «Бирмингема». После такого впечатляющего старта футболист закрепился в основном составе.

Стоит отметить, что Джуд не сразу заиграл на позиции центрального полузащитника. Это место на поле ему подобрал Пеп Клотет, возглавляющий сейчас московское «Торпедо». Изначально Беллингем зажигал на левом фланге.

Для испанского специалиста англичанин стал важным игроком — и он наотрез отказывался отпускать его в другую команду. Зимой 2020-го к Джуду был большой интерес на рынке, но он предпочел остаться и завершить чемпионат. В итоге «Бирмингем» сохранил прописку в чемпионшипе, заняв 20-е место, а Беллингем забил 4 гола в 44 матчах. Сезон-2019/20 оказался для него последним в футболке синих.

На «Сент-Эндрюс» были так впечатлены игрой юного таланта, что после того, как стало известно о его уходе, руководство закрепило за Джудом 22-й номер. Беспрецедентное решение, учитывая, что речь шла о 17-летнем футболисте, который провел за клуб менее 50 игр.

К слову, история 22-го номера — легенда, которую знает практически каждый юный английский футболист, мечтающий повторить путь за кумиром. Тренер академии «Бирмингема» Майк Доддс рассказал ее изданию The Athletic в 2020 году:

«Он сказал, что хочет стать плеймейкером, 10-м номером. Но уже считался очень универсальным игроком, который мог играть на позиции опорника под 4-м номером, играть “восьмерку”, то есть бокс-ту-бокс, а еще быть “десяткой” в роли креативного плеймейкера. Помню, как мы разговаривали с ним однажды и я сказал ему: зачем тебе выбирать какой-то один из этих номеров, если ты можешь связать себя сразу со всеми и играть под 22-м (4+8+10)? Ему понравилась эта идея — с тех пор он выбирает именно этот номер».

Переезд в Дортмунд и дебют в сборной Англии

Джуд очень быстро оказался на радарах грандов английского футбола — в частности, «Челси» и «МЮ». Сэр Алекс Фергюсон даже провел для полузащитника экскурсию по тренировочной базе «Манчестера», но Беллингем принял неожиданное для многих решение — перейти в дортмундскую «Боруссию». Ради него немецкий клуб не пожалел 23 миллиона евро, сделав Беллингема самым дорогим 17-летним футболистом в истории. Ну и, конечно, когда Джуд узнал, что 22-й номер свободен, сразу же выбрал его.

Почему один из самых талантливых полузащитников своего поколения решил продолжить карьеру именно в Германии? Возможно, на его решение повлияла история Джейдона Санчо: не сыграв ни минуты в чемпионате Англии, он со скандалом ушел из академии «Манчестер Сити» в «Боруссию» в 2017 году. Следовать примеру Санчо было стратегически разумно — Джуду гарантировали игровое время и в бундеслиге, и в Лиге чемпионов. Что еще нужно для молодого и амбициозного игрока?

Адаптация в Германии прошла максимально быстро: Беллингем отличился в дебютном матче Кубка против «Дуйсбурга». А в первой же игре бундеслиги (с менхенгладбахской «Боруссией») отметился голевой передачей. В октябре 2020 года полузащитник установил очередной рекорд — стал самым молодым англичанином, поучаствовавшим в матче Лиги чемпионов. Джуда выпустили против «Лацио» в возрасте 17 лет и 113 дней.

В первом сезоне за «Боруссию» он провел 46 матчей во всех турнирах, отличившись четыре раза. Был признан лучшим новичком сезона и завоевал свой первый трофей — Кубок Германии.

Неудивительно, что зрелую не по годам игру Беллингема отметили и в сборной Англии. В ноябре 2020-го Джуд дебютировал в национальной команде, выйдя на замену в товарищеской встрече с Ирландией. Вскоре Гарет Саутгейт вызвал хавбека и на Евро-2020, сделав Беллингема самым молодым участником чемпионата Европы в истории.

В сезоне-2022/23 Джуд закрепился в статусе лидера «Боруссии» и любимчика фанатов, а также впервые примерил капитанскую повязку. В 19 лет в чемпионате Германии это еще никому не удавалось.

Переход в топ-клуб считался вопросом времени, и в июне 2023 года «Боруссия» объявила о трансфере Беллингема в «Реал». Было очевидно, что полузащитнику необходимо сделать шаг вперед в карьере и получить новый вызов.

Флорентино Перес в этой ситуации действовал в своей излюбленной манере — и не пожалел денег, легко отдав за английского таланта 103 миллиона евро.

Восхождение на вершину в Мадриде: Беллингем повел за собой «Реал» с первых матчей

Джуд стал шестым англичанином в истории «Реала» и третьим игроком (после Гарета Бэйла и Эдена Азара), за которого мадридцы заплатили более 100 миллионов. На презентации Беллингем признал, что это его самый счастливый день в жизни.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246441&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже на сборах Карло Анчелотти убедился — Беллингем сразу же станет игроком старта, несмотря на конкуренцию с Лукой Модричем, Тони Кроосом, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавингой и Орельеном Тшуамени.

После ухода Карима Бензема «Реал» нуждался в новом лидере. И им неожиданно стал юный Джуд, который с первого же тура начал забивать важнейшие голы.

В матче с «Атлетиком» вонзил мяч в сетку после подачи с углового.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246685&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре оформил дубль — пострадала «Альмерия».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246728&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Против «Сельты» снова роскошно отработал в чужой штрафной на угловом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246751&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А в матче с «Хетафе» принес победу на 95-й минуте и привел в экстаз «Сантьяго Бернабеу».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246790&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот же сценарий повторился и в Лиге чемпионов, где встреча с «Унионом» шла к нулевой ничьей, но Джуд вывел «Реал» вперед в добавленное время.

Самым тяжелым испытанием для Беллингема стало дерби с «Атлетико»: «Реал» провалил важнейший матч, а Джуд запомнился лишь грубым фолом в концовке, когда едва не травмировал Анхеля Корреа. Англичанину повезло, что рефери ограничился предупреждением.

«Мне показалось, что это удаление. Очень жесткий подкат», — сообщил Диего Симеоне.

Да, поражение на «Ванда Метрополитано» повлияло на настроение команды Анчелотти, но не испортило впечатления от стартового отрезка Беллингема в Испании. Джуд уже превзошел самые смелые ожидания и, если продолжит прогрессировать, станет новой иконой «Реала».