Осимхен конфликтует с тренером, Хвича не забивает с марта. «Наполи» раскалывается после чемпионства?

В мае 2023-го «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом: команда Лучано Спаллетти выдала мощнейший сезон, оформив титул за пять туров до финиша.

Город разрывался от восторга, но спустя несколько месяцев резко изменился в настроении. На старте кампании-2023/24 неаполитанцы добыли всего три победы, а прошлогодние звезды Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен уже не вызывают поклонения.

Что происходит?

Как «Наполи» начал новый сезон?

Неаполитанцы посыпались сразу после золота — еще в мае архитектор чемпионства Лучано Спаллетти разругался с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Эксцентричный владелец не договорился с тренером о продлении контракта: после первого за 33 года триумфа в серии А коуч справедливо рассчитывал на прибавку. Лучано запрашивал повышение оклада в 1,5 раза, но Де Лаурентис сэкономил.

После триумфального Спаллетти команду подхватил Руди Гарсия. Выбор изначально казался сомнительным: главные успехи француза — победа в лиге 1 и Кубок Франции — остались в сезоне-2010/11. После дубля с «Лиллем» высшей точкой Гарсии оказался проигранный финал Лиги Европы с «Марселем» в 2018 году и никаких трофеев. А топ-клубы не гнались за ним даже после работы в «Роме», «Марселе» и «Лионе», где француз особо ничем и не запомнился. В Неаполь он приехал вообще после 10 месяцев в «Аль-Насре» — очень спорная локация для того, чтобы удержать на вершине лучшую команду серии А.

Кстати, из Саудовской Аравии его сплавил Криштиану Роналду, которому не нравилось, что с Гарсией «Аль-Наср» не развивается. После ухода Спаллетти с «Наполи» связывали прогрессивных либо уже заслуженных инженеров: Луис Энрике, Юлиан Нагельсманн, Роберто де Дзерби, Антонио Конте, Тьяго Мотта, Винченцо Итальяно, Кристоф Гальтье. На их фоне Руди выглядит слабее: часть людей из списка выше прожжена работой в топ-клубах и имеет серьезный опыт побед, другая считается очень перспективной — работа в крупнейшем городе юга Италии стала бы для них логичным карьерным ростом. Безуспешный 59-летний специалист же отметился единственной вспышкой 12 лет назад, после которой не показал ничего.

«Мой опыт общения с Руди Гарсией был ужасным. Это худший персонаж, которого я знал за всю футбольную карьеру. Его не волнует успех команды или гармония в раздевалке, для него важнее быть в центре внимания, каким бы ни был кризис. Он холодный и расчетливый человек, очень недоверчивый и неуверенный в себе. Как и все холодные люди, он признает тех, кто лучше его, и пытается этим воспользоваться», — высказался о тренере его бывший коллега по «Лиону» Жуниньо Пернамбукано.

С Гарсией неаполитанцы стартовали, мерцая прошлогодним золотом. В первых двух турах «Наполи» без проблем добыл шесть очков — прикончил «Фрозиноне» (3:1) и «Сассуоло» (2:0), а герой чемпионства Виктор Осимхен вонзил в этих играх три мяча. Но в последующих трех встречах «адзурри» отковыряли по одному очку от «Дженоа» (2:2) и «Болоньи» (0:0), а также уступили «Лацио» (1:2) в третьем туре — для сравнения, в прошлом сезоне неаполитанцы впервые обронили три очка только в 16-м.

После пяти матчей «Наполи» набрал всего восемь очков и расположился на седьмой строчке. А защита титула уже сейчас выглядит невероятно сложным заданием — лидирующий «Интер» опережает Неаполь на семь баллов и пока ни разу не оступился.

В Лиге чемпионов итальянцы с большим трудом обыграли слабейшую команду группы «Брагу» (2:1) — победный автогол залетел только на 88-й минуте. А впереди — битвы с «Реалом» и «Унионом».

Что происходит с «Наполи»?

Неаполитанцы в кризисе, хотя сохранили костяк чемпионской команды. Из Неаполя уехал только центральный защитник Ким Мин Дже — «Бавария» выложила за него 50 миллионов евро. Несмотря на супервостребованность на рынке, в клубе остались Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия — главные селебрити прошлого сезона. Правда, в текущей кампании оба столкнулись с проблемами.

Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» за пять игр во всех турнирах отметился всего одним ассистом — помог забить Джованни ди Лоренцо в матче с «Сассуоло» (2:0). Сам же грузин не отличился еще ни разу, хотя в прошлом сезоне после пятого тура чемпионата Италии набрал 4+1 по системе «гол+пас», а всего настрелял 14+17 во всех турнирах. Но больше пугает даже не старт нового сезона, а серия из 21 матча без голов за клуб и сборную. Причем Квара забарахлил еще весной — в заключительных 11 турах серии А он разжился лишь одной голевой передачей, а свой последний гол забил 19 марта в ворота «Торино».

Возможно, виновато повышенное внимание, которое придавило грузина. Кварацхелия не был главной звездой даже в РПЛ, где лишь в одном сезоне набрал больше 10 результативных очков (4+8 в чемпионате-2020/21). В серии А вингер мгновенно превратился в одного из самых популярных футболистов Европы и даже вошел в число номинантов на «Золотой мяч». Может быть, Хвиче просто надо привыкнуть к новому статусу:

«Первое время в команде показалось сном, — признавался грузин. — Но в какой-то момент мне пришлось взять себя в руки, осознать, что это реальность. Мне нужно было найти силы пережить это. Благодарен за каждую частицу любви, которую люди проявляют ко мне. Знаю, что это похвала, но для меня это еще и мотивация с вдохновением. А также огромная ответственность. Я должен в каждой игре доказывать и оправдывать любовь к себе».

С приходом Гарсии стиль «Наполи» не изменился — те же 4−3−3. Сам Хвича все так же нацелен на атаку и даже превосходит некоторые показатели прошлого сезона: вместо 2,5 удара в среднем за игру в чемпионате выдает 3,8, при этом после 15 выстрелов набрали жалкие 1,21 балла xG. Хвиче явно необходима перезагрузка.

Как и отношениям тренера с Виктором Осимхеном — их ссору обсуждает вся серия А. Нигериец взорвался после замены в последнем матче чемпионата — неаполитанцы сыграли вничью с «Болоньей» (0:0), а сам нападающий не реализовал пенальти на 73-й минуте. Гарсия убрал Осимхена на 86-й: уходя с поля, форвард повздорил с французом. Виктор возмущался заменой в концовке, когда команде надо было забивать. И доказывал коучу, что необходимо было перейти на игру в два нападающих, а не выпускать вместо него другого.

Виктор Осимхен | Источник: Reuters

«Даже величайшие игроки в истории не забивали пенальти. Что касается поведения Осимхена после замены — мы обсудили это, но то, что я говорю игрокам, остается в раздевалке. У нас много хороших игроков в запасе, поэтому на поле вышли Симеоне, Политано и Эльмас. С таким качественным составом мы не можем проводить 90 минут без замен, тем более что у нас четыре игры за девять дней», — объяснял тренер.

Несмотря на добродушность Гарсии на послематчевой пресс-конференции, нападающему досталось после ссоры с ним. Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо сурово поговорил с Осимхеном в раздевалке, а для решения конфликта клуб устроил встречу тренера и форварда на базе. Также нигерийцу могут выписать штраф за неподобающее поведение.