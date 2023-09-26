Хави ведёт себя как настоящий патриот «Барселоны». С Месси было совсем не так

В мае «Барселона» вернула себе чемпионское звание в Испании — очень солидное достижение, учитывая огромные финансовые и кадровые проблемы каталонцев. Достойной наградой для Хави, чей контракт истекал летом 2024 года, была бы скорейшая пролонгация договора с улучшением условий. Однако ничего не происходило. Лишь в августе тренер успокоил журналистов: «Уже всё согласовано, остались лишь некоторые формальности».

Для уточнения всех деталей понадобился целый месяц, и никто не понял, в чём заключалась причина столь долгой волокиты. Ведь для того, чтобы тренер и команда не утратили мотивацию, поощрение напрашивалось как можно скорее. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. 22 сентября Хави продлил контракт до июня 2025 года с опцией пролонгации ещё на сезон. Сроки для тренера топ-клуба невероятно короткие — обычно специалисты такого уровня заключают более длительные соглашения.

Причины и в самом деле оказались вескими, прежде всего для тренера. Вместо грызни за каждый евро, как у некоторых коллег, Хави думал лишь об одном — о проведении трансферной кампании без дополнительной финансовой нагрузки на клуб. И лишь после этого возобновил переговоры по контракту — опять же, с учётом возможностей «Барсы».

Реальный долг «Барселоны» составляет € 3 млрд. Хави это сильно беспокоит

В ситуации с контрактом Хави важно понимать две главные вещи: масштаб его личности в контексте вклада в историю «Барселоны» и отношение к сложной ситуации, в которой пребывает клуб. Тренер чётко дал понять: для него принципиально важно не загнать клуб в кабалу. Слишком уж свеж наглядный пример подобного отношения — в 2017 году Лионель Месси подписал четырёхлетний контракт, который во многом спровоцировал сумасшедший нынешний долг «Барсы». Официально он составляет € 1,2 млрд, но есть и более пессимистичные оценки.

«“Барса” — это уже SAD (Sociedad anónima deportiva, вид открытой публичной компании с ограниченной ответственностью в Испании. — Прим. “Чемпионата”), — ошарашил общественность бывший менеджер каталонцев Жауме Льопис. — Некоторые активы были проданы другим компаниям и финансовым партнёрам. У “Барсы” сейчас хуже с деньгами, чем при Бартомеу: меньше доходов и активов, больше расходов. Суммарный размер клубного долга составляет € 3 млрд. Его невозможно погасить, только рефинансировать».

Для Хави совершенно непозволительно стать дополнительной обузой для «Барселоны». Тренер так долго тянул с продлением контракта, чтобы при любых обстоятельствах не бросить тень на своё имя и репутацию, которые он ценит гораздо больше денежных знаков, «Золотых мячей» или что там ещё ставит на первое место индивидуалист Лионель. К сожалению, лозунг «Барсы» — «Mes que un Klub» («Больше, чем клуб») — применим не для всех.

По информации Mundo Deportivo, каждый сезон соглашения с Месси обходился «Барсе» в € 138 млн, причём клуб до сих пор полностью не рассчитался с легендой. Это произошло после того, как Лео в разгар ковида в 2020 году согласился отсрочить выплату, чтобы помочь «блаугранас» с финансами. «Игроки должны первыми помогать клубу, когда он просит о помощи. Много раз мы шли на сокращение зарплаты даже по собственной инициативе, — изображал благородство Месси в разгар пандемии. — Теперь же, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты».

«Барселона» до сих пор выплачивает Месси сумму по контракту

В этом горячем спиче Лео важно отличать понятия «сокращение» и «отказ». Легендарная «десятка» каталонцев и ряд других игроков согласились зарабатывать меньше только в ковидный год, а по итогу всё равно получили или получат деньги в полном объёме. Вот если бы они за период времени, когда болельщики не посещали матчи и «Барса» не аккумулировала ожидаемую прибыль, «простили» свои миллионы клубу — был бы совсем другой разговор. В контексте слов Месси отсрочка в выплатах подаётся как заслуживающий уважения жест, а по факту где же тут сокращение зарплаты?

«Некоторые игроки согласились пойти на сокращение зарплат, другие согласились на отсрочку. Некоторые сделали и то, и другое. Должны ли мы что-то Месси? Да, должны определённую сумму денег. Планируем погасить эту задолженность в 2025 году», — признался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Хави слишком долго добивался нынешнего статуса и влиятельности «Камп Ноу» уже не в роли игрока, а тренера, поэтому тщательно взвешивает каждый шаг. Так же, как он это делал, когда был совсем юным.

«В 19 лет я проигрывал конкуренцию Гвардиоле, и клубу поступило предложение от “Милана”. Я решил, что это хороший вариант, но моя мама сказала жёсткое нет! Она даже пригрозила отцу разводом, если он отпустит меня в Италию. Вся наша семья неистово болела за “Барселону”. Я отказался от трансфера и через какое-то время стал лидером команды», — признался Хави в интервью The Athletic.

Отчасти задолженность «Барселоны» перед Месси повлияла на решение Лео перейти летом в статусе свободного агента не в родной клуб, а в «Интер Майами». Разумеется, дело не только в долге, но и сложностях с оформлением трансфера в условиях жёсткого потолка зарплат в «Барсе». Но Месси не сделал ровным счётом ничего, чтобы пойти родному клубу навстречу. К примеру, Серхио Рамос согласился играть за воспитавшую его «Севилью» за скромный € 1 млн. А чем помог каталонцам аргентинец?

При подписании контракта Хави думал прежде всего о клубе, а не о количестве миллионов на личном счёте. Отсюда и продление соглашения по скромной схеме «1+1» — сделка защищает в первую очередь работодателя. Взвалить на едва сводящую концы с концами «Барсу» ещё и ношу в виде возможного расторжения контракта в случае полосы неудач (чемпионства бывают не каждый год, а вылеты из Лиги чемпионов — частенько) и компенсации — сродни предательству. Именно в этом заключается главная причина краткосрочности договора.

Два года назад салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $ 1 млн, но пока что не слышно, чтобы кто-то похвастал приобретением раритета. Возможно, потому что своими действиями с «сокращением» зарплаты и желанием выбить из давшего ему всё клуба каждую копеечку аргентинец дал прочувствовать претендентам на лот степень фальши его эмоций при уходе из «Барселоны»?

Хави зарабатывает в пять раз меньше Симеоне

По информации авторитетного The Athletic от источников в «Барселоне», зарплата Хави по новому соглашению удвоится и составит € 8 млн за сезон. Также были повышены жалования и ассистентам тренера. Неплохие цифры, но они мгновенно меркнут на фоне тройки самых высокооплачиваемых тренеров современности: Юрген Клопп зарабатывает в «Ливерпуле» € 17,9 млн, на счёт Пепа Гвардиолы падает € 22,6 млн за сезон в «Манчестер Сити», а рекордсмен Диего Симеоне и вовсе сводит с ума завистников — € 39,9 млн в год в «Атлетико»!

«Барса» явно не в состоянии потянуть ни подобные зарплаты, ни продолжительные контракты. А вот при краткосрочных сделках у клуба появляется возможность снизить риски в вопросе финансового фэйр-плей и, возможно, пригласить больше новичков в следующие два трансферных окна. Примечательно, что такой же подход продуцирует в «Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола, хотя его клуб уверенно стоит на ногах.

В сентябре Ла Лига объявила новые лимиты по зарплатам, которые будут действовать до февраля. «Барселона», хоть и максимально экономила в последнее время (сократила расходы с € 560 млн примерно до € 400 млн), всё равно в лимит не вписалась — клубу разрешён потолок всего лишь в € 270 млн. Учитывая, что каталонцы стали единственным клубом Ла Лиги, превысившим потолок зарплат после зимнего трансферного окна, грамотное продление контракта с Хави не ляжет ещё одним неподъёмным грузом на плечи клуба.