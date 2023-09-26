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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Матч лидера первой лиги чемпионата Казахстана завершился разгромом

Лидер первой лиги чемпионата «Елимай» (Семей) одержал победу над столичным «Женисом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Елимай"

Матч 25-го тура на «Астана Арене» завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

На 20-й минуте Бека Кавтарадзе забил первый гол в этой встрече. На 34-й Берик Айтбаев удвоил преимущество клуба из Семея, а Еркебулан Нургалиев на 51-й установил окончательный результат.

«Елимай», набрав 65 очков лидирует в турнирной таблице. У «Жениса» третье место и 50 баллов. У идущего вторым «Турана» 53 очка.

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