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26 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Лечче»

«Ювентус» дома победил «Лечче» в матче 6-го тура серии А — 1:0. Гол на 57-й минуте забил Аркадиуш Милик.

Ювентус
ЛеччеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек гостей Мохамед Каба.

«Ювентус» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Лечче» — на 4-м месте с 11 очками.

В следующем туре туринцы сыграют в гостях с «Аталантой» 1 октября. «Лечче» дома встретится с «Наполи» 30-го числа.

Ювентус
1:0
Первый тайм: 0:0
Лечче
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