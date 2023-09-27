«Мальорка» прервала победную серию «Барселоны» в чемпионате Испании

Встреча в городе Пальма-де-Майорка закончилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Ведат Мурики (8-я минута) и Абдон Пратс (45+3). Голы каталонцев на счету Рафиньи (41) и Фермина Лопеса (75). Форвард гостей Роберт Левандовский был заменен на 58-й минуте.