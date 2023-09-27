«Мальорка» прервала победную серию «Барселоны» в чемпионате Испании
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» в матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мальорка
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» в матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в городе Пальма-де-Майорка закончилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Ведат Мурики (8-я минута) и Абдон Пратс (45+3). Голы каталонцев на счету Рафиньи (41) и Фермина Лопеса (75). Форвард гостей Роберт Левандовский был заменен на 58-й минуте.
«Барселона» прервала пятиматчевую победную серию, «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу, набрав 17 очков. «Мальорка» (6 очков) располагается на 15-й позиции. В следующем туре каталонцы примут «Севилью», а «Мальорка» на выезде сыграет с «Райо Вальекано».
В другом матче «Севилья» на своем поле разгромила «Альмерию» со счетом 5:1.