«Астана» после победы с хет-триком настигла «Ордабасы»

Источник: ФК "Астана"

Встреча на «Астана Арене» завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля. Еще в первом тайме столичный клуб забил три гола. На восьмой минуте Абат Аймбетов открыл счет. На 17-й и 25-й минуте дважды отличился Марин Томасов.

Во втором тайме «Окжетпесу» удалось сократить разницу. На 51-й минуте отличился Алексей Татаев, а на 86-й Самат Сарсенов с пенальти забил второй гол кокшетаусцев. Впрочем, последнее слово было за «Астаной». На 89-й минуте Дембо Дарбо забил четвертый гол столичного клуба, а на 94-й Томасов оформил хет-трик.