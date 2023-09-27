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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» после победы с хет-триком настигла «Ордабасы»

«Астана» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Казахстана обыграла на своем поле кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
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Источник: ФК "Астана"

Встреча на «Астана Арене» завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля. Еще в первом тайме столичный клуб забил три гола. На восьмой минуте Абат Аймбетов открыл счет. На 17-й и 25-й минуте дважды отличился Марин Томасов.

Во втором тайме «Окжетпесу» удалось сократить разницу. На 51-й минуте отличился Алексей Татаев, а на 86-й Самат Сарсенов с пенальти забил второй гол кокшетаусцев. Впрочем, последнее слово было за «Астаной». На 89-й минуте Дембо Дарбо забил четвертый гол столичного клуба, а на 94-й Томасов оформил хет-трик.

«Астана» пока настигла на вершине таблицы КПЛ «Ордабасы». У обоих клубов по 49 очков. Шымкентский клуб в данный момент принимает на своем поле «Мактаарал».

Астана
-:-
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
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