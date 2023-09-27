Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Лас-Пальмас
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Жирона
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Милан
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Кадис
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал Сосьедад
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
26.09
Лилль
Реймс
12
24.09
ПСЖ
Марсель
40
24.09
Монпелье
Ренн
00
24.09
Гавр
Клермон Фут
21
24.09
Ланс
Тулуза
21
24.09
Метц
Страсбур
01
23.09
Брест
Лион
10
23.09
Нант
Лорьян
53
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
21:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира 2006 года стал новым главным тренером «Марселя»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Итальянец Дженнаро Гаттузо возглавил «Марсель», сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба ФК "Марсель"

Сроки контракта с чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии не уточняются. Гаттузо сменил во главе команды испанца Марселино, покинувшего «Марсель» 20 сентября после трех месяцев работы в клубе. 18 сентября руководство клуба и Марселино провели встречу с представителями организованных групп болельщиков, где боссы и тренер «Марселя» подверглись жесткой критике из-за неудачного выступления команды в квалификации Лиги чемпионов, где французы уступили греческому «Панатинаикосу». После этой встречи Марселино решил покинуть свой пост.

Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», которую он тренировал в сезоне-2022/23. До этого он возглавлял швейцарский «Сьон», греческий ОФИ и итальянские клубы «Палермо», «Пиза», «Милан» и «Наполи», с которым завоевал Кубок Италии в 2020 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Да, я инвалид'. Ампутация Костомарова и другие беды фигуристов
Кличко и русская модель. Тайна запретного трека в фигурном катании
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь