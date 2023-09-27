Чемпион мира 2006 года стал новым главным тренером «Марселя»

Сроки контракта с чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии не уточняются. Гаттузо сменил во главе команды испанца Марселино, покинувшего «Марсель» 20 сентября после трех месяцев работы в клубе. 18 сентября руководство клуба и Марселино провели встречу с представителями организованных групп болельщиков, где боссы и тренер «Марселя» подверглись жесткой критике из-за неудачного выступления команды в квалификации Лиги чемпионов, где французы уступили греческому «Панатинаикосу». После этой встречи Марселино решил покинуть свой пост.