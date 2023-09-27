«Аталанта» с Миранчуком в составе обыграла «Верону»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Аталанта» обыграла «Верону» в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу.
Верона
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Аталанта» обыграла «Верону» в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в среду в Вероне, закончилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 13-й минуте забил Тен Копмейнерс. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Аталанта» набрала 12 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Верона» (7 очков) идет десятой.
В других матчах тура «Кальяри» дома уступил «Милану» со счетом 1:3, а «Эмполи» на своем поле обыграл «Салернитану» — 1:0.