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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» с Миранчуком в составе обыграла «Верону»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Аталанта» обыграла «Верону» в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу.

Верона
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Источник: Официальный сайт ФК "Аталанта"

Встреча, которая прошла в среду в Вероне, закончилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 13-й минуте забил Тен Копмейнерс. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Аталанта» набрала 12 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Верона» (7 очков) идет десятой.

В других матчах тура «Кальяри» дома уступил «Милану» со счетом 1:3, а «Эмполи» на своем поле обыграл «Салернитану» — 1:0.

Верона
0:1
Первый тайм: 0:1
Аталанта
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