«Аталанта» с Миранчуком в составе обыграла «Верону»

Встреча, которая прошла в среду в Вероне, закончилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 13-й минуте забил Тен Копмейнерс. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.