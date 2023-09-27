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27 сентября, источник: Чемпионат.com

«Реал» Мадрид обыграл «Лас-Пальмас» благодаря голам Браима Диаса и Хоселу

Завершилась встреча 7-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Реал
Лас-ПальмасЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

На 45+3-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Лукаса Васкеса.

На 54-й минуте нападающий Хоселу увеличил преимущество хозяев и установил окончательный счёт встречи. Ассист на свой счёт записал Родриго.

Благодаря этой победе мадридский клуб поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 18 очков после семи встреч. «Лас-Пальмас» располагается на 17-й позиции, у команды пять очков.

Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Лас-Пальмас
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