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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
22:35 (мск), источник: Sport24

«Жирона» обыграла «Вильярреал» и возглавила Ла Лигу

Сегодня, 27 сентября, проходят матчи 7-го тура Ла Лиги.

Жирона
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Вильярреал» на домашней арене проиграл «Жироне». Счет в игре — 1:2.

За «Жирону» голами отметились Артем Довбик и Эрик Гарсия. За «Вильярреал» — Дани Парехо.

«Жирона» возглавила ла лигу, набрав 19 очков. Каталонцы победили в 6 матчах и один раз сыграли вничью. «Вильярреал» с 7 очками на 14-м месте.

В параллельном матче «Атлетик» Бильбао и «Хетафе» не смогли выявить победителя — счет 2:2.

За «Атлетик» голы забили Юри Берчиче и Иньяки Уильямс. За «Хетафе» — Гастон Альварес и Хуан Латаса.

«Атлетик» с 14 очками занял 4-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Хетафе» 8 очков и 10-е место.

Вильярреал
1:2
Первый тайм: 0:0
Жирона
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