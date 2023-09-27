«Жирона» обыграла «Вильярреал» и возглавила Ла Лигу

«Вильярреал» на домашней арене проиграл «Жироне». Счет в игре — 1:2.

За «Жирону» голами отметились Артем Довбик и Эрик Гарсия. За «Вильярреал» — Дани Парехо.

«Жирона» возглавила ла лигу, набрав 19 очков. Каталонцы победили в 6 матчах и один раз сыграли вничью. «Вильярреал» с 7 очками на 14-м месте.

В параллельном матче «Атлетик» Бильбао и «Хетафе» не смогли выявить победителя — счет 2:2.

За «Атлетик» голы забили Юри Берчиче и Иньяки Уильямс. За «Хетафе» — Гастон Альварес и Хуан Латаса.