«Жирона» обыграла «Вильярреал» и возглавила Ла Лигу
Сегодня, 27 сентября, проходят матчи 7-го тура Ла Лиги.
Жирона
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Сегодня, 27 сентября, проходят матчи 7-го тура Ла Лиги.
«Вильярреал» на домашней арене проиграл «Жироне». Счет в игре — 1:2.
За «Жирону» голами отметились Артем Довбик и Эрик Гарсия. За «Вильярреал» — Дани Парехо.
«Жирона» возглавила ла лигу, набрав 19 очков. Каталонцы победили в 6 матчах и один раз сыграли вничью. «Вильярреал» с 7 очками на 14-м месте.
В параллельном матче «Атлетик» Бильбао и «Хетафе» не смогли выявить победителя — счет 2:2.
За «Атлетик» голы забили Юри Берчиче и Иньяки Уильямс. За «Хетафе» — Гастон Альварес и Хуан Латаса.
«Атлетик» с 14 очками занял 4-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Хетафе» 8 очков и 10-е место.