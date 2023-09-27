Гол+пас от Кварацхелии и мяч Осимхена помогли «Наполи» разгромить «Удинезе»

На 19-й минуте матча неаполитанцы получили право пробить пенальти, который реализовал польский полузащитник хозяева Пётр Зелиньски. Спустя 20 минут нигерийский нападающий Виктор Осимхен увеличил разрыв до двух мячей. На 74-й минуте грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия довёл счёт до крупного. На 81-й минуте «Удинезе» отыграл один мяч. Гол в активе серба Лазара Самарджича. Однако уже через минуту аргентинец Джованни Симеоне восстановил разницу в счёте.