«Арсенал» и «Челси» пробились в ⅛ финала Кубка английской лиги по футболу

Встреча «Арсенала» с «Брентфордом» прошла в среду на поле «пчел» и завершилась победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 8-й минуте Райсс Нельсон.

«Челси» обыграл «Брайтон» на «Стэмфорд Бридж» также со счетом 1:0 благодаря голу Николаса Джексона (51). Мяч Джексона стал первым для «Челси» во всех турнирах с 30 августа.

Завершила борьбу за Кубок лиги «Астон Вилла», уступившая дома «Эвертону» со счетом 1:2. У бирмингемцев отличился Бубакар Камара (84), у ливерпульцев — Джеймс Гарнер (15) и Доминик Кальверт-Льюин (50).

Другие результаты 1/16 финала: