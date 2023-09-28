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00:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» и «Челси» пробились в ⅛ финала Кубка английской лиги по футболу

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболисты лондонских «Арсенала» и «Челси» сумели пробиться в ⅛ финала Кубка английской лиги, победив «Брентфорд» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Арсенал
Челси
Брентфорд
Брайтон
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Источник: Reuters

Встреча «Арсенала» с «Брентфордом» прошла в среду на поле «пчел» и завершилась победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 8-й минуте Райсс Нельсон.

«Челси» обыграл «Брайтон» на «Стэмфорд Бридж» также со счетом 1:0 благодаря голу Николаса Джексона (51). Мяч Джексона стал первым для «Челси» во всех турнирах с 30 августа.

Завершила борьбу за Кубок лиги «Астон Вилла», уступившая дома «Эвертону» со счетом 1:2. У бирмингемцев отличился Бубакар Камара (84), у ливерпульцев — Джеймс Гарнер (15) и Доминик Кальверт-Льюин (50).

Другие результаты 1/16 финала:

  • «Блэкберн Роверс» — «Кардифф Сити» — 5:2,
  • «Борнмут» — «Сток Сити» — 2:0,
  • «Ливерпуль» — «Лестер Сити» — 3:1,
  • «Линкольн» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1,
  • «Фулхэм» — «Норвич Сити» — 2:1.

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