«Интер» потерпел первое поражение в сезоне

«Интер» повел в счете в добавленное к первому тайму время — с передачи Маркуса Тюрама отличился Дензел Дюмфрис. На 54-й минуте «Сассуоло» отыгрался благодаря точному удару Недима Байрами, а ассистировал ему Доменико Берарди. Спустя 9 минут Берарди забил сам, и этот гол стал победным.