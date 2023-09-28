«Интер» потерпел первое поражение в сезоне

«Интер» повел в счете в добавленное к первому тайму время — с передачи Маркуса Тюрама отличился Дензел Дюмфрис. На 54-й минуте «Сассуоло» отыгрался благодаря точному удару Недима Байрами, а ассистировал ему Доменико Берарди. Спустя 9 минут Берарди забил сам, и этот гол стал победным.
«Интер» с 15 очками остался лидером Серии А, опережая «Милан» по дополнительным показателям. У «Сассуоло», в прошлом туре обыгравшего «Ювентус», 9 очков и восьмое место в таблице.
В другом матче тура «Лацио» дома был сильнее «Торино» — 2:0.