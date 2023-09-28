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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:43 (мск), источник: Sport24

«Интер» потерпел первое поражение в сезоне

«Интер» прервал свою победную серию со старта сезона-2023/24. В матче 6-го тура Серии А нерадзурри принимали на своем поле «Сассуоло» и проиграли со счетом 1:2.

Интер
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Интер» повел в счете в добавленное к первому тайму время — с передачи Маркуса Тюрама отличился Дензел Дюмфрис. На 54-й минуте «Сассуоло» отыгрался благодаря точному удару Недима Байрами, а ассистировал ему Доменико Берарди. Спустя 9 минут Берарди забил сам, и этот гол стал победным.

«Интер» с 15 очками остался лидером Серии А, опережая «Милан» по дополнительным показателям. У «Сассуоло», в прошлом туре обыгравшего «Ювентус», 9 очков и восьмое место в таблице.

В другом матче тура «Лацио» дома был сильнее «Торино» — 2:0.

Интер
1:2
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
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