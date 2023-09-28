Зидан готов возглавить «Марсель», если клуб купит компания из Саудовской Аравии

Действительно, после отставки Марселино, президент «Марселя» Пабло Лонгория сделал предложение Зидану, но 51-летний специалист, трижды кряду приводивший мадридский «Реал» к победе в Лиге чемпионов, ответил отказом. По данным источника, Зинедина не убедил проект, который, по его мнению, недостаточно хорош, чтобы позволить ему добиваться высоких целей. При этом Зидан дал понять, что готов пересмотреть свой ответ, если клуб перейдёт под покровительство компании из Саудовской Аравии AS (слухи об этом циркулируют в местных СМИ вот уже несколько лет).