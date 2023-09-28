«Ламия» объявила о подписании контракта с Аланом Дзагоевым

«“Ламия 1964” объявляет о начале сотрудничества с 33-летним российским полузащитником Аланом Дзагоевым, который до недавнего времени выступал за казанский “Рубин” в России.



Этот известный футболист с 2008 по 2022 год носил футболку московского ЦСКА, за который провёл 395 матчей, забив 77 голов и сделав 93 передачи. В то же время он также был постоянным игроком сборной своей страны, сыграв 59 матчей и забив 9 голов, а также приняв участие в чемпионате мира 2018 года, проходившем в России.



“Ламия” приветствует его и желает ему здоровья и успехов в этом сезоне!», — сообщила пресс-служба клуба.