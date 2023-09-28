Российский вратарь стал финалистом Кубка Норвегии
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, вышел в финал Кубка Норвегии по футболу.
Буде-Глимт
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, вышел в финал Кубка Норвегии по футболу.
В полуфинальном матче «Будё-Глимт» в четверг переиграл на выезде «Волеренгу» со счетом 4:2. У победителей дубль оформил Фарис Мумбанья (56-я, 86-я минуты), еще по мячу забили Ульрик Салтнес (3) и Адам Серенсен (90+5). У хозяев дублем отметился Андрей Илич (15, 59).
Хайкин вышел на матч в стартовом составе и провел на поле всю игру.
В финале Кубка Норвегии «Будё-Глимт» поспорит за трофей с «Молде».