«Дженоа» разгромил «Рому» Моуринью в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Дженоа» обыграл «Рому» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
Рома
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. «Дженоа» обыграл «Рому» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Генуе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Альберт Гюдмюндссон (5-я минута), Матео Ретеги (45), Мортен Торсбю (74) и Жуниор Мессиас (81). В составе команды Жозе Моуринью отличился Бриан Кристанте (22).
«Дженоа» прервал трехматчевую серию без побед и с 7 очками располагается на 11-й строчке в таблице. «Рома» (5 очков) идет 16-й.
В других матчах дня «Монца» сыграла дома вничью с «Болоньей» (0:0), «Фиорентина» и «Фрозиноне» также поделили очки — 1:1.