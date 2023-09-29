«Дженоа» разгромил «Рому» Моуринью в матче чемпионата Италии

Встреча в Генуе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Альберт Гюдмюндссон (5-я минута), Матео Ретеги (45), Мортен Торсбю (74) и Жуниор Мессиас (81). В составе команды Жозе Моуринью отличился Бриан Кристанте (22).

«Дженоа» прервал трехматчевую серию без побед и с 7 очками располагается на 11-й строчке в таблице. «Рома» (5 очков) идет 16-й.