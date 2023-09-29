Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Осасуну» в чемпионате Испании

Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Антуан Гризманн (20-я минута) и Родриго Рикельме (81). У хозяев по ходу матча красную карточку получил Чими Авила (78). В составе победителей после второй желтой карточки поле покинул Альваро Мората (85).

Мадридский клуб с 13 очками в шести матчах занимает пятое место в таблице, «Осасуна» с 7 очками в семи встречах располагается на 14-й строчке.