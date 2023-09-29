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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Осасуну» в чемпионате Испании

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Осасуна
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Источник: Reuters

Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Антуан Гризманн (20-я минута) и Родриго Рикельме (81). У хозяев по ходу матча красную карточку получил Чими Авила (78). В составе победителей после второй желтой карточки поле покинул Альваро Мората (85).

Мадридский клуб с 13 очками в шести матчах занимает пятое место в таблице, «Осасуна» с 7 очками в семи встречах располагается на 14-й строчке.

В другом матче дня «Гранада» сыграла дома вничью с «Бетисом» (1:1), «Сельта» в меньшинстве добыла ничью в домашней игре с «Алавесом» (1:1).

Осасуна
0:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
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