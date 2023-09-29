Претендент на «Золотой мяч» не мог забить полгода. Что происходит с Хвичей?

Атакующий игрок, номинированный на «Золотой мяч», не забивал полгода. Выглядит как пранк, но это реальная история. И реальной её сделал Хвича Кварацхелия, который кометой ворвался в европейский футбол в прошлом сезоне, а затем затих на долгие 23 игры.

Безголевые серии, даже длинные, бывали у многих. Но на контрасте с тем, как Хвича сиял в первые полгода в «Наполи», его дальнейший «сушняк» выглядит особенно аномально. Какой Хвича настоящий? Тот, который зашёл в Серию А и в Лигу чемпионов, вынеся все двери с ноги (до Нового года — 6+7 в чемпионате и 2+3 в ЛЧ)? Или тот, который не мог забить полгода и сходил с ума от очередного запоротого момента (в марте реализовал пенальти в матче с «Торино», после чего не забивал до конца сентября)?

Хвича уже давно на радарах, но до сих пор нельзя точно сказать, что это за игрок и каков его реальный уровень. Во-первых, в Серии А он пока провёл только один полный сезон. Удачные сезоны бывали у многих, а реальный уровень определяется на дистанции. Так что надо подождать и посмотреть на Хвичу в Италии подольше, чтобы было больше данных для анализа.

Во-вторых, вся карьера Кварацхелии очень амплитудна. Так было в России, так получается и в Италии. Пожалуй, единственный клуб, где Хвича играл ровно, — это батумское «Динамо» (8+2 в 11 матчах). Но он провёл там всего несколько месяцев. Так что ни о какой длинной дистанции речи снова не идёт.

Конечно, Хвича стал заложником ожиданий, которыми его облепили после первой половины прошлого сезона. Яркая игра, отличная статистика, Кварадона и вот это всё. На контрасте с этим один гол за следующие полгода — провал.

Но точно не Хвича виноват в том, что от него стали ждать регулярных подвигов после того, как он отыграл в «Наполи» всего половину сезона. Отыграл потрясающе — но совсем мало. Здесь должна быть цитата Андрея Аршавина про «ваши ожидания».

Кроме того, не нужно оценивать Хвичу в отрыве от команды. «Наполи» в целом сдал во второй части прошлого сезона. Команда проиграла почти все большие матчи в Серии А («Интеру», «Лацио» и «Милану»), вылетела из Лиги чемпионов — хотя казалось, что в той части сетки «Наполи» мог дойти до финала. Плюс когда уже нужно было официально оформить чемпионство, были нервные ничьи со скромными «Вероной», «Салернитаной» и «Удинезе», которые «Наполи» образца первого круга размолол бы в пыль.

Вы скажете: к примеру, Виктор Осимхен, несмотря на спад «Наполи», продолжил забивать и не скатился до одного гола за полгода. Всё так. Но Осимхен играет в Италии с 2020-го. А до этого он поиграл во Франции и Германии. Согласитесь, это сильно отличается от тех заведений, откуда в «Наполи» приехал Хвича.

Осимхен — гораздо более готовый игрок, чем Кварацхелия. Он давно знает, что такое топ-лиги и с чем их едят. Хвича же с большим еврофутболом только знакомится. Один гол за полгода этим, наверное, не оправдать, но всё же важно это учитывать.

При этом точно нельзя сказать, что Хвича стал играть спустя рукава или потерял страсть. Взять хоть матч с «Удинезе», в котором Квара прервал безголевую серию. Перед тем как забить, он дважды попал в штангу: сначала в одну, потом в другую. Думаю, что его гневный крик в эти моменты был слышен даже в Грузии.

Всё это время, пока Хвича не мог забить, у него регулярно возникали моменты. Я не сторонник идеи о том, что иметь моменты важнее, чем забивать. Толку от этих моментов, если ты их не реализуешь? Но. Раз у Хвичи возникали шансы забить, значит, что-то он точно делал правильно.

Вот если бы у него не было моментов, это был бы повод бить тревогу. А так — его низкая результативность во многом связана с ухудшением реализации. По xG (ожидаемые голы) у Хвичи в этом сезоне Серии А 2,3 при одном забитом мяче. В прошлом розыгрыше перевес был в другую сторону: 8,06 xG при 12 реальных голах.

Но тут снова вопрос: Хвича в первой части прошлого сезона выдал аномальную реализацию и такой у него больше никогда не будет? Или первая часть того сезона — это его реальный уровень, а один гол за следующие полгода — аномалия? См. выше: надо наблюдать на более длинной дистанции.

Нынешний сезон многое прояснит на тему того, что за футболист Хвича Кварацхелия. Очарование после его яркого дебюта в Италии прошло. Теперь соперники к нему специально готовятся. Дать результат в таких условиях — совсем не то же самое, что ярко залететь в лигу, где тебя никто толком не знает и, соответственно, ничего особенного от тебя не ждёт.

Один гол за полгода — в любом случае плохо. Но вот случайность это или, наоборот, закономерность, мы в этом сезоне как раз и узнаем. Пока предлагаю обойтись без ярлыков для Хвичи. Ещё не время. Надо подождать и посмотреть.