«Тобол» ищет нового тренера с именем — источник

Отмечается, что он хочет завести в «Тобол» специалиста с именем. Со 100% долей вероятности утверждается, что Милич Чурчич и его штаб уйдут из команды по окончании этого сезона, вне зависимости от результатов заключительных туров КПЛ и исхода финального матча на Кубок Казахстана, в котором «Тоболу» предстоит встреча с «Ордабасы». «Тобол» идет на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 29 очков в 22 матчах.
42-летний Чурчич возглавил костанайскую команду в начале 2023 года. В его тренерской карьере также были белорусский «Шахтер» (Солигорск), сербские «Бродарац», «Пролетер» (Нови-Сад), иранский «Зоб Ахан», сборные Ливана до 21 и 23 лет.