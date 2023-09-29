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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» ищет нового тренера с именем — источник

Футбольный клуб «Тобол» из Костаная находится в поиске нового главного тренера, сообщают Vesti.kz. По информации телеграм-канала «ЖаркоВштрафной», поиски ведет генеральный директор клуба Андрей Канчельскис.

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Источник: ФК "Тобол"

Отмечается, что он хочет завести в «Тобол» специалиста с именем. Со 100% долей вероятности утверждается, что Милич Чурчич и его штаб уйдут из команды по окончании этого сезона, вне зависимости от результатов заключительных туров КПЛ и исхода финального матча на Кубок Казахстана, в котором «Тоболу» предстоит встреча с «Ордабасы». «Тобол» идет на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 29 очков в 22 матчах.

42-летний Чурчич возглавил костанайскую команду в начале 2023 года. В его тренерской карьере также были белорусский «Шахтер» (Солигорск), сербские «Бродарац», «Пролетер» (Нови-Сад), иранский «Зоб Ахан», сборные Ливана до 21 и 23 лет.

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