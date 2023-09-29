«Тобол» ищет нового тренера с именем — источник

Отмечается, что он хочет завести в «Тобол» специалиста с именем. Со 100% долей вероятности утверждается, что Милич Чурчич и его штаб уйдут из команды по окончании этого сезона, вне зависимости от результатов заключительных туров КПЛ и исхода финального матча на Кубок Казахстана, в котором «Тоболу» предстоит встреча с «Ордабасы». «Тобол» идет на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 29 очков в 22 матчах.