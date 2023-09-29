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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб выиграл суд и получит многомиллионную неустойку

«Окжетпес» вынужден проводить домашние матчи чемпионата Казахстана по футболу в Астане, так как стадион кокшетауского клуба находится на реконструкции, сообщают Vesti.kz.

ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Окжетпес"

На арене должны были установить подогрев поля, но что-то пошло не так. В итоге, был суд, который выиграл «Окжетпес».

«Подрядчик по установке подогрева поля признан недобросовестным поставщиком. В связи с невыполнением работ по установке подогрева поля ГКП на ПХВ “Футбольный клуб “Окжетпес”, в соответствии с законом, подали в суд о признании ТОО “СКБ Констракшин” недобросовестным поставщиком. Специализированный межрайонный суд экономический суд Акмолинской области признал “СКБ Констракшин” недобросовестным участником государственных закупок, а также обязал выплатить в пользу ФК “Окжетпес” неустойку в размере 12 262 821 тенге”, — говорится в заявлении синегорцев.

Ранее сообщалось, что «Окжетпес» испытывает финансовые трудности, в связи с чем футболисты не получают заработную плату. Игроки пропустили тренировку и грозились сорвать следующий матч.
Кокшетаусцы идут на 12-м месте турнирной таблицы, набрав 22 очка в 23 матчах.

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