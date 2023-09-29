Казахстанский клуб выиграл суд и получит многомиллионную неустойку

Источник: ФК "Окжетпес"

На арене должны были установить подогрев поля, но что-то пошло не так. В итоге, был суд, который выиграл «Окжетпес».

«Подрядчик по установке подогрева поля признан недобросовестным поставщиком. В связи с невыполнением работ по установке подогрева поля ГКП на ПХВ “Футбольный клуб “Окжетпес”, в соответствии с законом, подали в суд о признании ТОО “СКБ Констракшин” недобросовестным поставщиком. Специализированный межрайонный суд экономический суд Акмолинской области признал “СКБ Констракшин” недобросовестным участником государственных закупок, а также обязал выплатить в пользу ФК “Окжетпес” неустойку в размере 12 262 821 тенге”, — говорится в заявлении синегорцев.