Казахстанский клуб выиграл суд и получит многомиллионную неустойку
«Окжетпес» вынужден проводить домашние матчи чемпионата Казахстана по футболу в Астане, так как стадион кокшетауского клуба находится на реконструкции, сообщают Vesti.kz.
«Окжетпес» вынужден проводить домашние матчи чемпионата Казахстана по футболу в Астане, так как стадион кокшетауского клуба находится на реконструкции, сообщают Vesti.kz.
На арене должны были установить подогрев поля, но что-то пошло не так. В итоге, был суд, который выиграл «Окжетпес».
«Подрядчик по установке подогрева поля признан недобросовестным поставщиком. В связи с невыполнением работ по установке подогрева поля ГКП на ПХВ “Футбольный клуб “Окжетпес”, в соответствии с законом, подали в суд о признании ТОО “СКБ Констракшин” недобросовестным поставщиком. Специализированный межрайонный суд экономический суд Акмолинской области признал “СКБ Констракшин” недобросовестным участником государственных закупок, а также обязал выплатить в пользу ФК “Окжетпес” неустойку в размере 12 262 821 тенге”, — говорится в заявлении синегорцев.
Ранее сообщалось, что «Окжетпес» испытывает финансовые трудности, в связи с чем футболисты не получают заработную плату. Игроки пропустили тренировку и грозились сорвать следующий матч.
Кокшетаусцы идут на 12-м месте турнирной таблицы, набрав 22 очка в 23 матчах.