Гол Роналду в концовке принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»

За гостей забил Талиска на 32-й минуте с передачи Криштиану Роналду. Победу «Аль-Насру» принес гол Роналду на 87-й минуте. Он реализовал пенальти. У хозяев голом отметился Виргил Мисидьян на 79-й минуте.

38-летний португалец забивает за команду в чемпионате Саудовской Аравии в шестом матче подряд. На его счету 10 голов и 5 результативных передач.