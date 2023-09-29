Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
22
Футбол. Премьер-лига
30.09
Оренбург
Зенит
Футбол. Зарубежный
30.09
Астон Вилла
Брайтон
Все события
Фоторепортажи
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
20:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Роналду в концовке принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Таи» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

Наверх
Источник: Reuters

За гостей забил Талиска на 32-й минуте с передачи Криштиану Роналду. Победу «Аль-Насру» принес гол Роналду на 87-й минуте. Он реализовал пенальти. У хозяев голом отметился Виргил Мисидьян на 79-й минуте.

38-летний португалец забивает за команду в чемпионате Саудовской Аравии в шестом матче подряд. На его счету 10 голов и 5 результативных передач.

«Аль-Наср» набрал 18 очков и поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» находится на 12-й строчке (7 очков).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто такой Сергей Семак. Ответ форварду «Локомотива» № 7 (Дзюбе)
Костомаров признался в самолечении. Мужественный поступок чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь