«Минск» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме столичного дерби, проходившего в Городее, соперники обменялись голами: на 20-й минуте Тимофей Мартынов вывел вперед «Минск», а через 4 минуты Герман Барковский сравнял результат. После перерыва ни одной из команд не удалось отличиться — ничья 1:1.
Завтра лидеры турнира футболисты минского «Динамо» примут на своей арене «Гомель», который в минувший вторник одержал четвертую викторию подряд, обыграв в гостях борисовский БАТЭ (2:1). Кроме того, «Торпедо-БелАЗ» в Жодино встретится с БАТЭ, а в Бобруйске местная «Белшина» будет соперничать с новополоцким «Нафтаном».
Еще три поединка состоятся 1 октября: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» — «Слуцк». Мозырская «Славия» пропускает этот тур.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 48 очков (20 матчей), «Неман» — 45 (20), «Славия» — 35 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (20), «Гомель» — 33 (20). В споре бомбардиров впереди Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.