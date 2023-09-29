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20:26 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» и «Энергетика-БГУ» не выявили победителя в стартовом поединке 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
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Источник: БЕЛТА

В первом тайме столичного дерби, проходившего в Городее, соперники обменялись голами: на 20-й минуте Тимофей Мартынов вывел вперед «Минск», а через 4 минуты Герман Барковский сравнял результат. После перерыва ни одной из команд не удалось отличиться — ничья 1:1.

Завтра лидеры турнира футболисты минского «Динамо» примут на своей арене «Гомель», который в минувший вторник одержал четвертую викторию подряд, обыграв в гостях борисовский БАТЭ (2:1). Кроме того, «Торпедо-БелАЗ» в Жодино встретится с БАТЭ, а в Бобруйске местная «Белшина» будет соперничать с новополоцким «Нафтаном».

Еще три поединка состоятся 1 октября: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» — «Слуцк». Мозырская «Славия» пропускает этот тур.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 48 очков (20 матчей), «Неман» — 45 (20), «Славия» — 35 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 34 (20), «Гомель» — 33 (20). В споре бомбардиров впереди Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.

Минск
1:1
Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
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