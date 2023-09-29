«Минск» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме столичного дерби, проходившего в Городее, соперники обменялись голами: на 20-й минуте Тимофей Мартынов вывел вперед «Минск», а через 4 минуты Герман Барковский сравнял результат. После перерыва ни одной из команд не удалось отличиться — ничья 1:1.

Завтра лидеры турнира футболисты минского «Динамо» примут на своей арене «Гомель», который в минувший вторник одержал четвертую викторию подряд, обыграв в гостях борисовский БАТЭ (2:1). Кроме того, «Торпедо-БелАЗ» в Жодино встретится с БАТЭ, а в Бобруйске местная «Белшина» будет соперничать с новополоцким «Нафтаном».

Еще три поединка состоятся 1 октября: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» — «Слуцк». Мозырская «Славия» пропускает этот тур.