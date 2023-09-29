«Барселона» объявила о разрыве всех отношений с «Севильей»

Аргументами андалузского клуба стали причастность «Барсы» к делу Негрейры и обвинение по подозрению во взяточничестве.
«Барселона» ответила команде «Севильи» собственным официальным пресс-релизом. Каталонский клуб назвал заявление «Севильи» «неоправданным и неправомерным нападением» и «неприемлемым оскорблением».
«Так называемое “дело Негрейры” не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция “Севильи” явно предопределяет факты, которые ни в коем случае и ни в каких ее предварительных и гипотетических типизации, не аккредитованы», — говорится в сообщении.
«Барса» завершила свое заявление, заявив, что клуб разрывает все отношения с «Севильей», пока те не исправят свою нынешнюю позицию.