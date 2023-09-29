«Барселона» объявила о разрыве всех отношений с «Севильей»

«Так называемое “дело Негрейры” не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция “Севильи” явно предопределяет факты, которые ни в коем случае и ни в каких ее предварительных и гипотетических типизации, не аккредитованы», — говорится в сообщении.