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22:30 (мск), источник: Sport24

«Барселона» объявила о разрыве всех отношений с «Севильей»

29 сентября «Севилья» опубликовала официальное заявление, в котором говорилось, что официальные директора клуба не будут присутствовать в VIP-ложе на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса во время матча 8-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

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Испания 2023/2024
Тур 8, 29.09.2023, 22:00

Барселона0Севилья0

Аргументами андалузского клуба стали причастность «Барсы» к делу Негрейры и обвинение по подозрению во взяточничестве.

«Барселона» ответила команде «Севильи» собственным официальным пресс-релизом. Каталонский клуб назвал заявление «Севильи» «неоправданным и неправомерным нападением» и «неприемлемым оскорблением».

«Так называемое “дело Негрейры” не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция “Севильи” явно предопределяет факты, которые ни в коем случае и ни в каких ее предварительных и гипотетических типизации, не аккредитованы», — говорится в сообщении.

«Барса» завершила свое заявление, заявив, что клуб разрывает все отношения с «Севильей», пока те не исправят свою нынешнюю позицию.

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