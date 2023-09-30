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01:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави: обидно за автогол Рамоса, хотя он повернул игру в нашу пользу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал исход матча с «Севильей».

Чемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Мы слишком много страдали в этой игре. Впрочем, хорошо атаковали и сделали то, что требовала игра. Не хватило быстрого гола, но в конце концов получилось забить, пусть это и автогол. Результат справедлив, по моему мнению. “Севилья” была сильна, но мы доминировали и создавали моменты. Мы хорошо сыграли против суперкоманды, победителя Лиги Европы. Мы стали лучше. Рамос встречался с Ламином в 2016 году во время “эль класико”? Превратности судьбы. Могу только отдать должное Серхио, который продолжает играть. Он провёл очень хорошую игру. Обидно за его автогол, который повернул игру в нашу пользу. Серхио — отличный игрок и профессионал, он всё ещё на высшем уровне», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, 29 сентября состоялся матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Севилья». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:0 в пользу каталонцев. Единственный в матче гол состоялся на 76-й минуте. Защитник «Севильи» Серхио Рамос, прерывая прострел Ламина Ямала, срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, «Барселона» набрала 20 очков в восьми турах и вышла на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024.

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