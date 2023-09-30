Хави: обидно за автогол Рамоса, хотя он повернул игру в нашу пользу

«Мы слишком много страдали в этой игре. Впрочем, хорошо атаковали и сделали то, что требовала игра. Не хватило быстрого гола, но в конце концов получилось забить, пусть это и автогол. Результат справедлив, по моему мнению. “Севилья” была сильна, но мы доминировали и создавали моменты. Мы хорошо сыграли против суперкоманды, победителя Лиги Европы. Мы стали лучше. Рамос встречался с Ламином в 2016 году во время “эль класико”? Превратности судьбы. Могу только отдать должное Серхио, который продолжает играть. Он провёл очень хорошую игру. Обидно за его автогол, который повернул игру в нашу пользу. Серхио — отличный игрок и профессионал, он всё ещё на высшем уровне», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.