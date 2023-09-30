Чемпион мира в составе сборной Аргентины перешел в «Монцу»
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гомес перешел в «Монцу».
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Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гомес перешел в «Монцу».
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Аргентинский футболист Алехандро Гомес стал игроком «Монцы», сообщает официальный аккаунт итальянской команды в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter).
Игрок перешел в итальянскую команду на правах свободного агента, 35-летний нападающий подписал контракт до лета 2024 года. Его последним клубом была испанская «Севилья».
Гомес является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В сезоне-2022/23 он сыграл 27 матчей за «Севилью», забил один гол и отдал две результативные передачи.