Чемпион мира в составе сборной Аргентины перешел в «Монцу»

Игрок перешел в итальянскую команду на правах свободного агента, 35-летний нападающий подписал контракт до лета 2024 года. Его последним клубом была испанская «Севилья».

Гомес является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В сезоне-2022/23 он сыграл 27 матчей за «Севилью», забил один гол и отдал две результативные передачи.