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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира в составе сборной Аргентины перешел в «Монцу»

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гомес перешел в «Монцу».

МонцаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Аргентинский футболист Алехандро Гомес стал игроком «Монцы», сообщает официальный аккаунт итальянской команды в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter).

Игрок перешел в итальянскую команду на правах свободного агента, 35-летний нападающий подписал контракт до лета 2024 года. Его последним клубом была испанская «Севилья».

Гомес является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В сезоне-2022/23 он сыграл 27 матчей за «Севилью», забил один гол и отдал две результативные передачи.

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