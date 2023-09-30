Хосеп Гвардиола объяснил лидерство «Жироны» в Ла Лиге

«Дело не в том, что “Жирона” находится на вершине таблицы, ведь сыграно не так много матчей. Самое впечатляющее — то, как команда играет. Они выглядят лучше соперника в каждом матче, больше создают, показывают привлекательный футбол. Надеюсь, они продолжат в том же духе», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.