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04:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Хосеп Гвардиола объяснил лидерство «Жироны» в Ла Лиге

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал лидерство «Жироны» в турнирной таблице испанской Примеры.

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Источник: Reuters

«Дело не в том, что “Жирона” находится на вершине таблицы, ведь сыграно не так много матчей. Самое впечатляющее — то, как команда играет. Они выглядят лучше соперника в каждом матче, больше создают, показывают привлекательный футбол. Надеюсь, они продолжат в том же духе», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

30 сентября «Жирона» сразится с мадридским «Реалом» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Начало игры — в 19:30 мск. На данный момент «Жирона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе после семи туров 19 очков. Мадридская команда отстаёт от сенсационного лидера всего лишь на одно очко (18).

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