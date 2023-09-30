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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава Ла Лиги: причин для отстранения Рубиалеса и до поцелуя Эрмосо было достаточно

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о влиянии сексистского скандала вокруг экс-главы Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса на испанский футбол.

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Источник: Пресс-служба RFEF

«Причин для отстранения Рубиалеса и до поцелуя Эрмосо было достаточно, но Высший совет не принял во внимание жалобы Ла Лиги, которые я сам предоставил. Дело Рубиалеса прикрыло политические вопросы. Мы переживаем самый большой репутационный кризис за последние 25 лет, потому что к Рубиалесу добавились Негрейру, Винисиус… Мы никогда не сможем отмыться от этого полностью, но мы должны работать, чтобы мир знал, что в Испании нет сексизма, здесь уважают женщин.

Женский футбол — такой же вид спорта, как и мужской футбол. Но когда речь идёт о бизнесе, всё меняется. Мы должны продвигать женский футбол, чтобы он стал серьёзным бизнесом, но нужно пройти долгий путь. Необходимо быть терпеливыми, потому что иногда желание форсировать процессы может стать проблемой», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo со ссылкой на программу Plano General.

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