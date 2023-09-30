Гвардиола о деле Негрейры: «Барса» не платила судьям, не видел этого. Мы побеждали, потому что были намного лучше соперников"

«Подождем и увидим. Пусть идет судебный процесс. Я не погружен в это, ничего не видел и не читал. Но я точно не видел, чтобы “Барселона” платила судьям, чтобы получить выгоду от этого. Не видел такого. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что “Барселона” будет защищать свою позицию. Посмотрим.



В чем я уверен, так это в том, что “Барселона” в наше время побеждала потому, что была лучше соперников. В этом я убежден. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников. Суд решит, что произошло на самом деле», — сказал бывший тренер каталонцев, взявший с «Барсой» 14 трофеев.