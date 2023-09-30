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14:43 (мск), источник: Sports.Ru

Гвардиола о деле Негрейры: «Барса» не платила судьям, не видел этого. Мы побеждали, потому что были намного лучше соперников"

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

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Источник: AP 2023

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

«Подождем и увидим. Пусть идет судебный процесс. Я не погружен в это, ничего не видел и не читал. Но я точно не видел, чтобы “Барселона” платила судьям, чтобы получить выгоду от этого. Не видел такого. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что “Барселона” будет защищать свою позицию. Посмотрим.

В чем я уверен, так это в том, что “Барселона” в наше время побеждала потому, что была лучше соперников. В этом я убежден. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников. Суд решит, что произошло на самом деле», — сказал бывший тренер каталонцев, взявший с «Барсой» 14 трофеев.

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