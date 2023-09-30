Моуринью: Летом мне поступило самое безумное предложение о работе, но я остался в «Роме» из-за своего слова
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о неудачном старте в сезоне.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о неудачном старте в сезоне.
"Завтра нам нужно будет набраться смелости выйти на поле и принять любую реакцию болельщиков, будь то поддержка или проявление недовольства, мы должны уважать их и отдать все свои силы, чтобы победить хорошую, психологически здоровую команду. Это будет вдвойне сложно, потому что на нас оказывается давление в результате нападения, которое мы получаем.
Продлил бы я сейчас контракт? Это гипотетическая ситуация, я не могу ответить. Что я могу сказать, так это то, что три месяца назад мысль о том, что я могу уйти, была почти драмой. В Будапеште на поле я сказал игрокам, что останусь. После «Специи» я повторил это болельщикам, а через два-три дня дал слово господину Фридкину.
Летом мне поступило самое большое, важное и безумное предложение о работе, которое когда-либо поступал тренеру в истории футбола: я отказался от него именно из-за своего слова. Теперь мне кажется, что я проблема, я этого не принимаю. Я не принимаю этого, потому что это неправда, я не проблема", — цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.