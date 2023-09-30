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18:20 (мск), источник: БЕЛТА

Голевой дубль Панюкова помог «Нафтану» победить футболистов «Белшины»

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты новополоцкого «Нафтана» прервали серию неудачных игр в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

После двух ничьих и двух поражений новополочане сегодня обыграли в Бобруйске местную «Белшину» с результатом 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Андрей Панюков, еще один мяч забил Игнат Пранович.

В первом матче 10-го тура футболисты «Минска» и столичного «Энергетика-БГУ» не выявили победителя — ничья 1:1.

Еще три поединка состоятся 1 октября: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» — «Слуцк». Мозырская «Славия» пропускает этот тур.

В споре бомбардиров впереди Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.

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