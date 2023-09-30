Голевой дубль Панюкова помог «Нафтану» победить футболистов «Белшины»

После двух ничьих и двух поражений новополочане сегодня обыграли в Бобруйске местную «Белшину» с результатом 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Андрей Панюков, еще один мяч забил Игнат Пранович.
В первом матче 10-го тура футболисты «Минска» и столичного «Энергетика-БГУ» не выявили победителя — ничья 1:1.
Еще три поединка состоятся 1 октября: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» — «Слуцк». Мозырская «Славия» пропускает этот тур.
В споре бомбардиров впереди Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.