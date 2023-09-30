Сухой победой закончился матч «Актобе» — «Астана»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых», которые отличились по разу в каждом из таймов. На 20-й минуте Алибек Касым ударом с пенальти открыл счет. А на 77-й минуте Роджерио Алвеш установил окончательный результат.