Сухой победой закончился матч «Актобе» — «Астана»
«Актобе» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана встретился на своем поле с «Астаной», сообщают Vesti.kz.
Актобе
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«Актобе» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана встретился на своем поле с «Астаной», сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых», которые отличились по разу в каждом из таймов. На 20-й минуте Алибек Касым ударом с пенальти открыл счет. А на 77-й минуте Роджерио Алвеш установил окончательный результат.
«Актобе» набрал 48 очков и по-прежнему занимает третье место. У «Астаны» 49 баллов и вторая позиция.