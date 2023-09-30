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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:18 (мск), источник: Vesti.kz

Сухой победой закончился матч «Актобе» — «Астана»

«Актобе» в матче 24-го тура чемпионата Казахстана встретился на своем поле с «Астаной», сообщают Vesti.kz.

Актобе
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Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых», которые отличились по разу в каждом из таймов. На 20-й минуте Алибек Касым ударом с пенальти открыл счет. А на 77-й минуте Роджерио Алвеш установил окончательный результат.

«Актобе» набрал 48 очков и по-прежнему занимает третье место. У «Астаны» 49 баллов и вторая позиция.

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