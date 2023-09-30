Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Интер
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Реал
03
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Лацио
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Клермон Фут
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Мальорка
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Арсенал
04
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Лутон Таун
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Штутгарт
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
04
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Брайтон
61
Футбол. Премьер-лига
14:15
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Зенит
31
Футбол. Первая лига
1.10
СКА-Хабаровск
Кубань
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Борнмут
Арсенал
04
17:00
Эвертон
Лутон Таун
12
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
01
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
20
17:00
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
20
17:00
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
21
14:30
Астон Вилла
Брайтон
61
24.09
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
08
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» и опустился на 10-е место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура АПЛ — 0:1.

Манчестер Юнайтед
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Единственный гол на 25-й минуте забил Йоаким Андерсен.

«Манчестер Юнайтед» с 9 очками опустился на десятое место в АПЛ. «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Игра пройдет 7 октября. В этот же день «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом», но перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

В параллельном матче «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед». Победу «молотобойцам» принесли голы Джаррода Боуэна (24-я минута) и Томаша Соучека (37-я).

«Вест Хэм» c 13 очками поднялся на 7-е место, «Шеффилд» с 1 баллом замыкает турнирную таблицу АПЛ.

В еще одной игре 7-го тура «Ньюкасл» дома одержал победу над «Бернли» — 2:0. За «сорок» отличились Мигель Альмирон (14-я минута) и Александр Исак, реализовавший пенальти на 76-й минуте.

«Ньюкасл» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в АПЛ. «Бернли» с 1 очком опережает «Шеффилд» по дополнительным показателям, занимая предпоследнее место.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто такой Сергей Семак. Ответ форварду «Локомотива» № 7 (Дзюбе)
Костомаров признался в самолечении. Мужественный поступок чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь