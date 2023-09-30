«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» и опустился на 10-е место в АПЛ

Единственный гол на 25-й минуте забил Йоаким Андерсен.

«Манчестер Юнайтед» с 9 очками опустился на десятое место в АПЛ. «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Игра пройдет 7 октября. В этот же день «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом», но перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

В параллельном матче «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед». Победу «молотобойцам» принесли голы Джаррода Боуэна (24-я минута) и Томаша Соучека (37-я).

«Вест Хэм» c 13 очками поднялся на 7-е место, «Шеффилд» с 1 баллом замыкает турнирную таблицу АПЛ.

В еще одной игре 7-го тура «Ньюкасл» дома одержал победу над «Бернли» — 2:0. За «сорок» отличились Мигель Альмирон (14-я минута) и Александр Исак, реализовавший пенальти на 76-й минуте.