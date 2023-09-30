«ПСЖ» не сумел обыграть «Клермон» с Кофрие и Николсоном

Весь матч за «Клермон» провели экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие и форвард Шамар Николсон, который продолжает принадлежать красно-белым.

«ПСЖ» с 12 очками занимает второе место в лиге 1. «Клермон» с двумя очками поднялся с последней строчки в турнирной таблице и вышел на 17-е место.