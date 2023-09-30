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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» не сумел обыграть «Клермон» с Кофрие и Николсоном

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Клермоном» в 7-м туре французской лиги 1 — 0:0.

ПСЖ
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Источник: AFP 2023

Весь матч за «Клермон» провели экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие и форвард Шамар Николсон, который продолжает принадлежать красно-белым.

«ПСЖ» с 12 очками занимает второе место в лиге 1. «Клермон» с двумя очками поднялся с последней строчки в турнирной таблице и вышел на 17-е место.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ренном». Матч пройдет 8 октября. В этот же день «Клермон» на выезде встретится с «Монпелье».

Клермон Фут
0:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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