«Спартак» Кержакова крупно проиграл в чемпионате Сербии
«Спартак Субботица» крупно проиграл на своем поле «Чукаричкам» в матче 10-го тура чемпионата Сербии.
Спартак Сб
«Спартак Субботица» крупно проиграл на своем поле «Чукаричкам» в матче 10-го тура чемпионата Сербии.
В составе победителей голами отметились Лука Аджич, Игор Миладинович и Джордже Иванович. В итоге, 0:3 — поражение команды российского тренера Александра Кержакова.
После этого матча «Спартак» занимает 7-е место в таблице сербской Суперлиги, имея 12 очков в активе.