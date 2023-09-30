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21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» вдевятером упустил ничью в матче с «Тоттенхэмом» из-за автогола Матипа

«Ливерпуль» в гостях проиграл «Тоттенхэму» в матче 7-го тура АПЛ — 1:2.

Тоттенхэм Хотспур
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Мерсисайдцы остались в меньшинстве уже на 26-й минуте — красную карточку получил Кертис Джонс. На 36-й минуте Сон Хын Мин вывел лондонцев вперед, но «Ливерпуль» сумел отыграться благодаря голу Коди Гакпо на 45+4-й минуте.

На 69-й минуте арбитр встречи Саймон Хупер удалил второго игрока гостей. Вторую желтую карточку получил Диогу Жота.

На 90+6-й минуте победу «шпорам» принес автогол Жоэля Матипа.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте. «Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Тоттенхэм» 7 октября дома сыграет с «Лутоном». На день позже «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Брайтоном».

Тоттенхэм Хотспур
2:1
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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