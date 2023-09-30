«Ливерпуль» вдевятером упустил ничью в матче с «Тоттенхэмом» из-за автогола Матипа

Мерсисайдцы остались в меньшинстве уже на 26-й минуте — красную карточку получил Кертис Джонс. На 36-й минуте Сон Хын Мин вывел лондонцев вперед, но «Ливерпуль» сумел отыграться благодаря голу Коди Гакпо на 45+4-й минуте.

На 69-й минуте арбитр встречи Саймон Хупер удалил второго игрока гостей. Вторую желтую карточку получил Диогу Жота.

На 90+6-й минуте победу «шпорам» принес автогол Жоэля Матипа.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте. «Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.