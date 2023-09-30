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22:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» нанес «Жироне» первое поражение в чемпионате Испании

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Жирону» в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу.

Жирона
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Источник: AP 2023

Встреча, которая прошла в субботу в Жироне, закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Хоселу (17-я минута), Орельен Тчуамени (21) и Джуд Беллингем (71). На третьей добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок «Реала» Начо Фернандес.

Для «Жироны» это поражение стало первым в нынешнем чемпионате, команда опустилась на третье место в турнирной таблице (19 очков). «Реал» поднялся на первое место (21).

В других матчах «Хетафе» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0). Не выявили победителя и «Райо Вальекано» и «Мальорка» (2:2).

Жирона
0:3
Первый тайм: 0:2
Реал
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