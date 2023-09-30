«Реал» нанес «Жироне» первое поражение в чемпионате Испании

Встреча, которая прошла в субботу в Жироне, закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Хоселу (17-я минута), Орельен Тчуамени (21) и Джуд Беллингем (71). На третьей добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок «Реала» Начо Фернандес.

Для «Жироны» это поражение стало первым в нынешнем чемпионате, команда опустилась на третье место в турнирной таблице (19 очков). «Реал» поднялся на первое место (21).