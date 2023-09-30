Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.09
Реал Сосьедад
Атлетик
30
Футбол. Зарубежный
30.09
Монако
Марсель
32
Футбол. Зарубежный
30.09
Салернитана
Интер
04
Футбол. Зарубежный
30.09
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
21
Футбол. Зарубежный
30.09
Жирона
Реал
03
Футбол. Зарубежный
30.09
РБ Лейпциг
Бавария
22
Футбол. Премьер-лига
30.09
ЦСКА
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
30.09
Милан
Лацио
20
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Кубань
Футбол. Зарубежный
30.09
Клермон Фут
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
30.09
Райо Вальекано
Мальорка
22
Футбол. Зарубежный
30.09
Борнмут
Арсенал
04
Футбол. Зарубежный
30.09
Эвертон
Лутон Таун
12
Футбол. Зарубежный
30.09
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
30.09
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
30.09
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
30.09
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
21
Футбол. Премьер-лига
30.09
Рубин
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
30.09
Бохум
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
30.09
Кельн
Штутгарт
02
Футбол. Зарубежный
30.09
Хайденхайм
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
30.09
Майнц
Байер
03
Футбол. Зарубежный
30.09
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Зарубежный
30.09
Лечче
Наполи
04
Футбол. Зарубежный
30.09
Хетафе
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
30.09
Астон Вилла
Брайтон
61
Футбол. Премьер-лига
30.09
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига
30.09
Оренбург
Зенит
31
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
28.10
Гомель
Белшина
20
30.09
Белшина
Нафтан
03
30.09
Динамо Мн
Гомель
21
30.09
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
11
29.09
Минск
Энергетик-БГУ
11
27.09
Шахтер С
Неман
25
26.09
БАТЭ
Гомель
12
24.09
Нафтан
Сморгонь
22
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
30 сентября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» со счетом 2:1 в домашнем поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ГомельЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: БЕЛТА

Лидеры первенства сразу пошли вперед и на 21-й минуте встречи Душан Бакич открыл счет, отличившись в пятом матче кряду. Динамовцы продолжали атаковать и через 15 минут их капитан Сергей Политевич забил второй мяч. Во второй половине игры гомельчане активизировались, провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась голом Даниила Силинского, но большего гости добиться не смогли. Для подопечных Вадима Скрипченко это пятая виктория кряду.

В Жодино «Торпедо-БелАЗ» и борисовский БАТЭ разошлись миром — 1:1. С таким же результатом футболисты «Минска» завершили встречу со столичным «Энергетиком-БГУ». Новополоцкий «Нафтан» разгромил в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0.

Еще три поединка состоятся 1 октября: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» — «Слуцк». Мозырская «Славия» пропускает этот тур.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 51 очко (21 матч), «Неман» — 45 (20), «Славия» — 35 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 35 (21), «Гомель» — 33 (21).

Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.

Динамо Мн
2:1
Первый тайм: 0:0
Гомель
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь