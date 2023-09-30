Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» со счетом 2:1 в домашнем поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» со счетом 2:1 в домашнем поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидеры первенства сразу пошли вперед и на 21-й минуте встречи Душан Бакич открыл счет, отличившись в пятом матче кряду. Динамовцы продолжали атаковать и через 15 минут их капитан Сергей Политевич забил второй мяч. Во второй половине игры гомельчане активизировались, провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась голом Даниила Силинского, но большего гости добиться не смогли. Для подопечных Вадима Скрипченко это пятая виктория кряду.
В Жодино «Торпедо-БелАЗ» и борисовский БАТЭ разошлись миром — 1:1. С таким же результатом футболисты «Минска» завершили встречу со столичным «Энергетиком-БГУ». Новополоцкий «Нафтан» разгромил в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0.
Еще три поединка состоятся 1 октября: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» — «Слуцк». Мозырская «Славия» пропускает этот тур.
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 51 очко (21 матч), «Неман» — 45 (20), «Славия» — 35 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 35 (21), «Гомель» — 33 (21).
Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.