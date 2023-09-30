Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

Лидеры первенства сразу пошли вперед и на 21-й минуте встречи Душан Бакич открыл счет, отличившись в пятом матче кряду. Динамовцы продолжали атаковать и через 15 минут их капитан Сергей Политевич забил второй мяч. Во второй половине игры гомельчане активизировались, провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась голом Даниила Силинского, но большего гости добиться не смогли. Для подопечных Вадима Скрипченко это пятая виктория кряду.