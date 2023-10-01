«Монако» без Головина обыграл «Марсель», Жиго забил первый гол в сезоне

За хозяев забили Магнес Аклиуш, оформивший дубль (8-я минута и 52-я), и Фоларин Балогун (23-я). У гостей отличились Илиман Ндиай (1-я) и Самюэль Жиго (18-я), для которого это первый гол в текущем сезоне.