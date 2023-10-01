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00:39 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Валвейка» потерял сознание в игре чемпионата Нидерландов по футболу с «Аяксом»

ТАСС, 1 октября. Вратарь нидерландского футбольного клуба «Валвейк» Этьен Вассен потерял сознание после столкновения в домашнем матче седьмого тура чемпионата Нидерландов против «Аякса».

Аякс
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Источник: РИА "Новости"

Столкновение между голкипером и форвардом «Аякса» Брайаном Бробби произошло на 84-й минуте. После него на поле мгновенно появились медицинские работники. Через пять минут вратаря унесли с поля на носилках. Диктор на стадионе объявил, что матч не будет доигран в субботу.

На момент остановки игры «Аякс» вел в счете — 3:2.

Вассену 28 лет, он выступает за «Валвейк» с июля 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел в составе команды семь матчей в чемпионате Нидерландов, в которых пропустил 16 голов. В двух играх вратарю удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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