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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Англии признали результативную ошибку в матче «Тоттенхэма» с «Ливерпулем»

В Англии сообщили о судейской ошибке в матче «Тоттенхэма» с «Ливерпулем».

Тоттенхэм Хотспур
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Английская Ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) назвала ошибочным решение не засчитывать гол нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса в матче чемпионата Англии по футболу против «Тоттенхэма», сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Соцсети

В субботу «Ливерпуль» вдевятером проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2) в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). На 34-й минуте Диас поразил ворота хозяев, но мяч был отменен из-за офсайда. Спустя две минуты счет в матче открыл капитан «шпор» Сон Хын Мин. С 26-й минуты «Ливерпуль» был в меньшинстве после удаления полузащитника Кёртиса Джонса. После игры главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал судейскую бригаду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«PGMOL признает, что в первой половине матча “Тоттенхэм” — “Ливерпуль” произошла серьезная человеческая ошибка. Гол Луиса Диаса был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Это была явная и очевидная фактическая ошибка. Гол следовало засчитать после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR), однако судья VAR не вмешался. PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», — говорится в сообщении.

«Ливерпуль» после семи матчей располагается на четвертой строчке в таблице, набрав 16 очков. «Тоттенхэм» (17 очков) идет вторым.

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2:1
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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