В Англии признали результативную ошибку в матче «Тоттенхэма» с «Ливерпулем»
В Англии сообщили о судейской ошибке в матче «Тоттенхэма» с «Ливерпулем».
В Англии сообщили о судейской ошибке в матче «Тоттенхэма» с «Ливерпулем».
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Английская Ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) назвала ошибочным решение не засчитывать гол нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса в матче чемпионата Англии по футболу против «Тоттенхэма», сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).
В субботу «Ливерпуль» вдевятером проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2) в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). На 34-й минуте Диас поразил ворота хозяев, но мяч был отменен из-за офсайда. Спустя две минуты счет в матче открыл капитан «шпор» Сон Хын Мин. С 26-й минуты «Ливерпуль» был в меньшинстве после удаления полузащитника Кёртиса Джонса. После игры главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал судейскую бригаду.
«PGMOL признает, что в первой половине матча “Тоттенхэм” — “Ливерпуль” произошла серьезная человеческая ошибка. Гол Луиса Диаса был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Это была явная и очевидная фактическая ошибка. Гол следовало засчитать после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR), однако судья VAR не вмешался. PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», — говорится в сообщении.
«Ливерпуль» после семи матчей располагается на четвертой строчке в таблице, набрав 16 очков. «Тоттенхэм» (17 очков) идет вторым.