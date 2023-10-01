В Англии признали результативную ошибку в матче «Тоттенхэма» с «Ливерпулем»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Английская Ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) назвала ошибочным решение не засчитывать гол нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса в матче чемпионата Англии по футболу против «Тоттенхэма», сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Соцсети

В субботу «Ливерпуль» вдевятером проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2) в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). На 34-й минуте Диас поразил ворота хозяев, но мяч был отменен из-за офсайда. Спустя две минуты счет в матче открыл капитан «шпор» Сон Хын Мин. С 26-й минуты «Ливерпуль» был в меньшинстве после удаления полузащитника Кёртиса Джонса. После игры главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал судейскую бригаду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239447&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«PGMOL признает, что в первой половине матча “Тоттенхэм” — “Ливерпуль” произошла серьезная человеческая ошибка. Гол Луиса Диаса был не засчитан судейской бригадой из-за офсайда. Это была явная и очевидная фактическая ошибка. Гол следовало засчитать после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR), однако судья VAR не вмешался. PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», — говорится в сообщении.