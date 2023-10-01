Отстранены судьи, работавшие на VAR в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

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Сообщается, что арбитры не будут привлечены к судейству в других матчах английской Премьер-лиги в нынешнем туре. Ингланд и Кук должны были работать на играх «Ноттингем Форест» — «Брентфорд» и «Фулхэм» — «Челси».

Напомним, в минувшем матче 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем», судья матча не засчитал чистый гол игрока красных Луиса Диаса. Система VAR должна была помочь с его определением, но она не смогла вмешаться.