«Альмерия» и «Гранада» сыграли сверхрезультативную ничью. Суарес забил три за шесть минут

В первом тайме «Альмерия» смогла обеспечить себе преимущество в три мяча. Форвард Луис Суарес оформил хет-трик за шесть минут. Первый гол был забит на 41-й минуте, второй на 44-й, а третий на 45+1-й минуте. Стоит отметить, что во всех трёх голах ассистентом выступил бельгиец Ларджи Рамазани. На 66-й минуте «Гранада» получила право пробить 11-метровый удар, который реализовал Брайан Сарагоса. На 70-й минуте второй гол гостей забил защитник Рикард Санчес. Третий гол, подаривший «Гранаде» ничью, забил Мюрто Узуни.