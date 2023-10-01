Зайнутдинов поучаствовал в уверенной победе «Бешикташа»

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Матч, прошедший в Конье, завершился победой гостей со счетом 2:0. Под занавес первого тайма защитник хозяев Уруджан Язгылы отметился автоголом. А на 63-й минуте «Бешикташ» закрепил счет после гола Венсана Абубакара. С 55-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Огулджана Улгюна.

25-летний казахстанец Зайнутдинов появился на поле в стартовом составе и отыграл все 82 минуты. Это был его первый матч за «Бешикташ» в старте. Всего на счету Бахтиера восемь матчей и один гол за турецкий клуб.

Благодаря этой победе стамбульцы набрали 13 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. На восемь баллов команда отстает от лидирующего «Фенербахче», на шесть — от «Галатасарая», на один балл — от «Аданы Демирспор». Что касается «Коньяспора», то с девятью пунктами клуб расположился на 11-й строчке.