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21:19 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов поучаствовал в уверенной победе «Бешикташа»

Стамбульский «Бешикташ» одержал убедительную победу в матче седьмого тура Суперлиги над «Коньяспором». Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бешикташ
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Источник: Соцсети

Матч, прошедший в Конье, завершился победой гостей со счетом 2:0. Под занавес первого тайма защитник хозяев Уруджан Язгылы отметился автоголом. А на 63-й минуте «Бешикташ» закрепил счет после гола Венсана Абубакара. С 55-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Огулджана Улгюна.

25-летний казахстанец Зайнутдинов появился на поле в стартовом составе и отыграл все 82 минуты. Это был его первый матч за «Бешикташ» в старте. Всего на счету Бахтиера восемь матчей и один гол за турецкий клуб.

Благодаря этой победе стамбульцы набрали 13 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. На восемь баллов команда отстает от лидирующего «Фенербахче», на шесть — от «Галатасарая», на один балл — от «Аданы Демирспор». Что касается «Коньяспора», то с девятью пунктами клуб расположился на 11-й строчке.

Отметим, что следующий матч «Бешикташа» пройдет уже в рамках Лиги конференций. В четверг, 5 октября, команда на своем поле примет швейцарский «Лугано».

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