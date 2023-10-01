«Аталанта» Миранчука сыграла нулевую ничью с «Ювентусом»

Напомним, за «Аталанту» играет Алексей Миранчук, который провёл весь матч на скамейке запасных. В этом сезоне россиянин принял участие за итальянскую команду в трёх матчах, где суммарно провёл на поле 58 минут и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон Миранчук проводил в «Торино», где за 31 игру во всех турнирах отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами.