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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Моя любовь к эмблеме “Наполи” непоколебима». Осимхен сделал заявление после скандала

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен обратился к болельщикам неаполитанской команды после того, как у него произошёл конфликт с итальянским клубом.

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Источник: Reuters

«Приезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне столько любви и доброты, и я не позволю никому встать между нами.

Страсть народа Неаполя разжигает во мне желание всегда играть сердцем и душой, а любовь к значку непоколебима, поскольку я ношу его с гордостью.

Обвинения в адрес народа Неаполя не соответствуют действительности. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они поддержали меня и обратились ко мне.

Я бесконечно благодарен. Давайте поддержим единство, уважение и понимание. Форза “Наполи”!», — написал Осимхен в «Инстаграме»*.

Напомним, конфликт между Осимхеном и «Наполи» произошёл после публикации пресс-службой клуба видеоролика в TikTok, в котором высмеивается промах нигерийского футболиста с 11-метровой отметки. Неаполитанский клуб выступил с заявлением, в котором настаивал, что никогда не намеревался оскорбить или высмеять 24-летнего Осимхена.

* «Инстаграм» принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

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