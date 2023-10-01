Шотландский «Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера

«Совет директоров “Рейнджерс” хотел бы официально выразить свою благодарность Майклу и его команде за их усилия с момента присоединения к клубу в ноябре прошлого года. Результаты в этом сезоне не оправдали ожиданий всех, кто связан с командой», — говорится в заявлении клуба.