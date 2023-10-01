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23:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шотландский «Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Майкл Бил покинул пост главного тренера «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте шотландского футбольного клуба.

Рейнджерс
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Источник: VINCENT JANNINK

Он возглавил «Рейнджерс» в ноябре 2022 года. Ранее Бил работал в английской команде «Куинз Парк Рейнджерс».

«Совет директоров “Рейнджерс” хотел бы официально выразить свою благодарность Майклу и его команде за их усилия с момента присоединения к клубу в ноябре прошлого года. Результаты в этом сезоне не оправдали ожиданий всех, кто связан с командой», — говорится в заявлении клуба.

Под руководством англичанина команда провела 42 матча, одержала 30 побед, четыре раза сыграла вничью и восемь раз уступила. В новом сезоне чемпионата Шотландии «Рейнджерс» потерпели три поражения в семи встречах.

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