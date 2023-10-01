Шотландский «Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Майкл Бил покинул пост главного тренера «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте шотландского футбольного клуба.
Рейнджерс
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Майкл Бил покинул пост главного тренера «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте шотландского футбольного клуба.
Он возглавил «Рейнджерс» в ноябре 2022 года. Ранее Бил работал в английской команде «Куинз Парк Рейнджерс».
«Совет директоров “Рейнджерс” хотел бы официально выразить свою благодарность Майклу и его команде за их усилия с момента присоединения к клубу в ноябре прошлого года. Результаты в этом сезоне не оправдали ожиданий всех, кто связан с командой», — говорится в заявлении клуба.
Под руководством англичанина команда провела 42 матча, одержала 30 побед, четыре раза сыграла вничью и восемь раз уступила. В новом сезоне чемпионата Шотландии «Рейнджерс» потерпели три поражения в семи встречах.